Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 14, 2026, 12:55 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:55 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल चुका है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में आज यानी 14 जून को कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक परिसंचरण तंत्र के रूप में हरियाणा और आसपास के इलाकों के ऊपर बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की खाड़ी से आने वाली हवाओं के साथ नमी की आपूर्ति हो रही है.
Rajasthan Weather Update2/6

Rajasthan Weather Update

ऐसे में नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू और जयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया हैय
Rajasthan Weather Update3/6

Rajasthan Weather Update

बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी (40-60 Kmph) बारिश की गतिविधियां आने वाले 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है.
Rajasthan Weather Update4/6

Rajasthan Weather Update

प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम में आए बदलाव के कारण राज्य के कई शहरों में तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे गर्मी का असर काफी कम हुआ है.
Rajasthan Weather Update5/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है. विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Update6/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. मौसम में बदलाव होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.
TAGS:
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: MLA श्रीचंद कृपलानी ने किया ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ, 22 विभागों ने मौके पर किया समस्याओं का समाधान
pratapgarh news
2
Rajasthan crime
3
Jaipur news
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan News