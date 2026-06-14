/राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल चुका है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में आज यानी 14 जून को कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक परिसंचरण तंत्र के रूप में हरियाणा और आसपास के इलाकों के ऊपर बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की खाड़ी से आने वाली हवाओं के साथ नमी की आपूर्ति हो रही है.
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ऐसे में नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चूरू और जयपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम बादल गरजने के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया हैय
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बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आंधी (40-60 Kmph) बारिश की गतिविधियां आने वाले 4-5 दिन जारी रहने की संभावना है.
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प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी, बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है. मौसम में आए बदलाव के कारण राज्य के कई शहरों में तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे गर्मी का असर काफी कम हुआ है.
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मौसम विभाग ने रविवार को भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है. विभाग ने 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. मौसम में बदलाव होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है.