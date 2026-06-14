/राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट बदल चुका है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में आज यानी 14 जून को कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

