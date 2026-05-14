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तंदूर जैसी तप रही हैं सड़कें! राजस्थान के इन 4 जिलों में 18 मई तक 'महा-हीटवेव' की चेतावनी

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 14, 2026, 06:41 AM|Updated: May 14, 2026, 06:41 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का सितम जारी है. बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. मौसम विभाग ने 15-18 मई तक पश्चिमी राजस्थान में 'सीवियर हीटवेव' का रेड अलर्ट जारी किया है. गर्मी के कारण स्कूली बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रशासन जल्द छुट्टियों पर फैसला ले सकता है
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई हिस्से इन दिनों भट्टी बन गए हैं. IMD के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार देश के कई हिस्सों में जहां तेज बारिश और आंधी का दौर जारी है, वहीं राजस्थान भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में 15 मई से 18 मई तक अत्यधिक हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.
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मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर समेत कई जिलों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दे रही हैं.
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फलोदी, चूरू और जैसलमेर जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. सड़कें तंदूर की तरह तप रही हैं और दिन के साथ-साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है.
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जयपुर, अजमेर और कोटा में भी गर्म हवाओं के साथ उमस बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है. दूसरी ओर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं, हालांकि इससे तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है.
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भीषण गर्मी का असर अब बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है. डीग जिले में परीक्षा के दौरान गर्मी की वजह से 12वीं कक्षा की चार छात्राएं स्कूल में बेहोश हो गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. राज्य में अभी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, जबकि कई शहरों में तापमान सामान्य रूप से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है. ऐसे में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है.
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मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा अलर्ट में कहा गया है कि आगामी चार से पांच दिनों तक जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज हीटवेव का असर जारी रहेगा. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है.
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अस्पतालों में भी गर्मी से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मई की शुरुआत में ही जून जैसी झुलसाने वाली गर्मी ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं और फिलहाल राहत मिलने के संकेत काफी कम दिखाई दे रहे हैं.
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