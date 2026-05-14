/तंदूर जैसी तप रही हैं सड़कें! राजस्थान के इन 4 जिलों में 18 मई तक 'महा-हीटवेव' की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी का सितम जारी है. बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. मौसम विभाग ने 15-18 मई तक पश्चिमी राजस्थान में 'सीवियर हीटवेव' का रेड अलर्ट जारी किया है. गर्मी के कारण स्कूली बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रशासन जल्द छुट्टियों पर फैसला ले सकता है

