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चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 14, 2026, 12:18 PM|Updated: May 14, 2026, 12:18 PM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 14 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों में आगामी तीन घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.
 

Rajasthan Weather Update1/7
चेतावनी के अनुसार चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, दौसा, डीग तथा भरतपुर जिलों में कहीं-कहीं जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में अचानक तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन की गतिविधियां देखी जा सकती हैं.
Rajasthan Weather Update2/7
मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, कोई विशेष प्रभाव (सामान्यतः) होने की संभावना नहीं है, लेकिन नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विभाग ने सुझाव दिया है कि मेघ गर्जन के समय पेड़ों के नीचे न खड़े हों, खुली जगहों पर न रहें और सुरक्षित स्थान पर शरण लें.
Rajasthan Weather Update3/7
राजस्थान के अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है. अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर आदि संभागों में अलग-अलग मौसम की स्थिति बनी हुई है. येलो चेतावनी वाले क्षेत्रों में किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए. खेतों में खड़ी फसलों को तेज हवा और बारिश से नुकसान हो सकता है.
Rajasthan Weather Update4/7
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन कुछ उत्तरी और पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है. आने वाले दिनों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां जारी रह सकती हैं.
सावधानियां5/7
गरज-चमक के साथ बारिश शुरू होने पर बिजली के उपकरणों से दूर रहें. खुली छतों पर न जाएं.ड्राइविंग के दौरान सतर्क रहें, क्योंकि तेज हवाएं धूल भरी आंधी भी ला सकती हैं. पशु-पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर रखें.
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यह चेतावनी 14 मई 2026 को सुबह 9:00 बजे जारी की गई है और अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी. मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जाएगी.
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राजस्थान के लोगों से अपील की जाती है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल्स (@imdjaipur1705) पर नियमित अपडेट चेक करते रहें. गर्मी और अचानक बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें.
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Rajasthan Weather update

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