/चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 14 मई 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों में आगामी तीन घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है.

