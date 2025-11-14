राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच बारिश की संभावना! IMD ने जारी किया अलर्ट

Published: Nov 14, 2025, 04:44 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 04:44 PM IST
Rajasthan Weather
राजस्थान में सर्दी ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच 21-27 नवंबर के बीच दक्षिण-पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है.
बारिश होने पर तापमान में और भी तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे शीतलहर का असर बढ़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं.