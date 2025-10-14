राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 14 अक्टूबर मंगलवार को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.