राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम
Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 14 अक्टूबर मंगलवार को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.
Published: Oct 14, 2025, 05:53 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 05:53 PM IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 14 अक्टूबर मंगलवार को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
वहीं अगर प्रदेश में अगर पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात करें, तो प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.3 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 13.7 डिग्री दर्ज किया गया.