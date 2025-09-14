राजस्थान में मेघगर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना, मानसून विदाई के बीच विभाग ने जारी किया अलर्ट

1/7

राजस्थान में 14 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद मौसम में कई जिलों में बदलाव देखने को मिलेगा. जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा और मेघगर्जन की संभावना है. आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज़ हवाएं 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.