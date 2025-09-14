राजस्थान में मेघगर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना, मानसून विदाई के बीच विभाग ने जारी किया अलर्ट
Rajasthan Weather Update: 14 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे के बाद राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा में हल्की वर्षा, मेघगर्जन और 20-25 किमी/घंटा की तेज हवा का अलर्ट. वायु गुणवत्ता संतोषजनक, सावधानी बरतें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखें.
Published: Sep 14, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 05:30 PM IST
Rajasthan Weather Update
राजस्थान में 14 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद मौसम में कई जिलों में बदलाव देखने को मिलेगा. जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा और मेघगर्जन की संभावना है. आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज़ हवाएं 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं.
हवा और तापमान
शाम के समय जयपुर में हवा की गति 20 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. भरतपुर और सवाईमाधोपुर में भी तापमान लगभग समान रहेगा. रात के समय तापमान धीरे-धीरे 25 डिग्री के आसपास गिर सकता है.