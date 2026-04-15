/राजस्थान के मौसम में हुआ तगड़ा बदलाव, बारिश के बाद हीटवेव चलने का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम एकदम से बदल गया है. बारिश के बाद अब तेज गर्मी का दौर देखने का मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है. आगामी दिनों में हीटवेव भी चल सकती है.

