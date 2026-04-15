/राजस्थान के मौसम में हुआ तगड़ा बदलाव, बारिश के बाद हीटवेव चलने का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान का मौसम एकदम से बदल गया है. बारिश के बाद अब तेज गर्मी का दौर देखने का मिल रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है. आगामी दिनों में हीटवेव भी चल सकती है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया जा रहा है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया.
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प्रदेश में तेज गर्मी महसूस की जा रही है. यहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार जा चुका है. तेज गर्मी की वजह लोगों का दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.
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प्रदेश में तेज गर्मी महसूस की जा रही है. यहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार जा चुका है. तेज गर्मी की वजह लोगों का दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.
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मौसम विभाग ने आगामी मानसून को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया गया है. देश में इस बार सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं. जून से सितंबर के बीच होने वाली बारिश औसत का करीब 92 प्रतिशत हो सकती है. इस दौरान करीब 8 प्रतिशत बारिश कम होने की संभावना जताई गई है.
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बीते दिन मौसम विभाग ने बादल गरजने के साथ बारिश को लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही कहीं-कहीं पर तेज हवा की संभावना भी जताई थी.
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मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू में लू का अलर्ट जारी किया है और तापमान 40°C के पार जा सकता है. साथ ही झुंझुनूं, सीकर में भी लू चल सकती है.
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तेज गर्मी के मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने सलाह देते हुए कहा है कि दोपहर के वक्त 12-4 बजे बाहर निकलने से बचें. पानी खूब पिएं. साथ ही मटकी का पानी इस्तेमाल करें.