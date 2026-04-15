/Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 14 अप्रैल 2026 को ताल्लुक़ी चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के उत्तरी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.