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Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का अचानक से यू-टर्न, इन जिलों में बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट

Written By : Ansh Raj | Updated: Apr 15, 2026, 11:24 AM

Rajasthan Weather Update:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने 14 अप्रैल 2026 को ताल्लुक़ी चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के उत्तरी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

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मौसम विभाग ने झुंझुनूं, सीकर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, हल्की से मध्यम बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है.
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चेतावनी के मुताबिक, इन जिलों के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. हालांकि, इस चेतावनी में भारी बारिश की संभावना नहीं बताई गई है, लेकिन आकाशीय बिजली और तेज हवाओं को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है.
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मौसम विभाग ने आम जनता, खासकर किसानों, पशुपालकों और यात्रियों से अपील की है कि वे मेघगर्जन के दौरान सुरक्षित स्थान पर शरण लें. पेड़ों के नीचे खड़े न हों, खुले मैदान में न रहें और धातु की वस्तुओं से दूर रहें. साथ ही मौसम सामान्य होने तक धैर्य रखने की सलाह दी गई है.
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वर्तमान में उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सक्रिय है, जिसके कारण राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी जिलों में बादल छाए हुए हैं.
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इसी सिस्टम के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखी जा रही हैं.येलो अलर्ट ऐसे मौसम को दर्शाता है जिसमें सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.
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येलो अलर्ट ऐसे मौसम को दर्शाता है जिसमें सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है.
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अधिक जानकारी के लिए लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur पर जा सकते हैं.पारी अधिकारी, मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कोई भी नया अपडेट तुरंत जारी किया जाएगा.
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