शीतलहर के साथ कोहरे की चपेट में आया राजस्थान, तापमान घटने से लोगों की छूटी कंपकंपी!
Rajasthan Weather Update: 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान का मौसम शुष्क और ठंडा रहा. सुबह कई इलाकों में हल्का कोहरा देखा गया. अधिकतम तापमान 30.5°C, न्यूनतम 5.3°C तक दर्ज. शाम के समय ठंड बढ़ी, अगले दिनों मौसम शुष्क रहने की संभावना.
Published: Dec 15, 2025, 05:22 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 05:22 PM IST
राजस्थान में 15 दिसंबर 2025 को मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा रहा. राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरे की हल्की चादर देखने को मिली, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम रही. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे में कोई बारिश नहीं हुई. सुबह के समय न्यूनतम तापमान 5.3°C (फतेहपुर) से लेकर 14.6°C (बाड़मेर) तक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23°C (टसरोही) से लेकर 30.5°C (जोधपुर शहर) तक रहा.
राज्य के अधिकतर जिलों में आर्द्रता का स्तर सुबह 40% से 100% के बीच दर्ज किया गया. राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह हल्का कोहरा देखा गया. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा अधिक थी, जबकि पूर्वी हिस्सों में आर्द्रता कम रही. इससे दिन की शुरुआत ठंडी और हल्की नमी भरी रही.