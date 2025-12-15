शीतलहर के साथ कोहरे की चपेट में आया राजस्थान, तापमान घटने से लोगों की छूटी कंपकंपी!

1/7

राजस्थान में 15 दिसंबर 2025 को मौसम मुख्यतः शुष्क और ठंडा रहा. राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरे की हल्की चादर देखने को मिली, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम रही. पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में पिछले 24 घंटे में कोई बारिश नहीं हुई. सुबह के समय न्यूनतम तापमान 5.3°C (फतेहपुर) से लेकर 14.6°C (बाड़मेर) तक दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 23°C (टसरोही) से लेकर 30.5°C (जोधपुर शहर) तक रहा.