राजस्थान में दिन में तपिश, रात में ठिठुरन के बीच आएगा नया ट्विस्ट! इस दिन मेघगर्जन के साथ बारिश की एंट्री
Rajasthan Weather Update: 15 फरवरी 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क और साफ रहा. बाड़मेर में अधिकतम 33°C और फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम 4.5°C दर्ज हुआ. दिन में हल्की गर्माहट, सुबह-शाम ठंड महसूस हुई. 17-18 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना है.
Published: Feb 15, 2026, 12:33 PM IST | Updated: Feb 15, 2026, 12:33 PM IST
1/7
Rajasthan Weather Update
1/7
15 फरवरी 2026 की दोपहर बाद राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बना रहा. आसमान में धूप खिली रही और कहीं से भी बारिश की कोई खबर नहीं मिली. पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, जिससे लोगों को दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ा. हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड अब भी महसूस की जा रही है.
2/7
Rajasthan Weather Update
2/7
अधिकतम तापमान की बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा दिखाई दिया. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा. जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में भी पारा 30 से 32 डिग्री के बीच रहा. जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में तापमान 28 से 31 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया.