राजस्थान में दिन में तपिश, रात में ठिठुरन के बीच आएगा नया ट्विस्ट! इस दिन मेघगर्जन के साथ बारिश की एंट्री

15 फरवरी 2026 की दोपहर बाद राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क और साफ बना रहा. आसमान में धूप खिली रही और कहीं से भी बारिश की कोई खबर नहीं मिली. पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहा, जिससे लोगों को दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ा. हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड अब भी महसूस की जा रही है.