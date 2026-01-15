Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर, फतेहपुर में पारा पहुंचा 0.4°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शीतलहर का प्रचंड प्रहार जारी है. फतेहपुर (0.4°C) और अलवर-सीकर (1.0°C) के साथ प्रदेश के टॉप-10 शहर भीषण सर्दी की चपेट में हैं. प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 15, 2026, 10:54 AM IST | Updated: Jan 15, 2026, 10:54 AM IST
1/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today1/7
राजस्थान इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है. उत्तर भारत की पहाड़ियों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा के तापमान को जमाव बिंदु के करीब ला खड़ा किया है.आलम यह है कि सूरज की तपिश भी बेअसर साबित हो रही है और लोग घरों के भीतर भी ठिठुरने को मजबूर हैं.
2/7

Rajasthan Weather Update Today

Rajasthan Weather Update Today2/7
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के 10 शहरों में पारा इतना नीचे गिर गया है कि खेतों और गाड़ियों की छतों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं. फतेहपुर (सीकर) आज भी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है.