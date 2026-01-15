राजस्थान में कड़ाके की ठंड का कहर, फतेहपुर में पारा पहुंचा 0.4°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

1/7

राजस्थान इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है. उत्तर भारत की पहाड़ियों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मरुधरा के तापमान को जमाव बिंदु के करीब ला खड़ा किया है.आलम यह है कि सूरज की तपिश भी बेअसर साबित हो रही है और लोग घरों के भीतर भी ठिठुरने को मजबूर हैं.