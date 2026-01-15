राजस्थान में बरस रहा सर्दी का कहर! फतेहपुर में 0.4 डिग्री तक गिरा पारा
Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है. प्रदेश में लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया जा रहा है.
Published: Jan 15, 2026, 05:52 PM IST | Updated: Jan 15, 2026, 05:52 PM IST
1/6
Rajasthan Weather
1/6
राजस्थान में लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया जा रहा है.
2/6
Rajasthan Weather
2/6
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य में कहीं-कहीं पर शीतलहर व कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. राजस्थान में अधिकतम तापमान डूंगरपुर 28 डिग्री दर्ज किया गया.