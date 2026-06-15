/राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम बदला हुआ रह सकता है.

