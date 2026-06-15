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राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 15, 2026, 01:01 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:01 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम बदला हुआ रह सकता है. 
 

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प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है. प्री-मानसून गतिविधियों के चलते प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज कई क्षेत्रों में 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई जिलों में 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
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वहीं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर के साथ कई क्षेत्रों में बारिश और आंधी की संभावना बनी हुई है. पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है.
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इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को आंधी-बारिश के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
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आज यानी 15 जून को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़ और बारां जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तीव्र मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 40-60 किमी प्रति घंटा, धूलभरी आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम से तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
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उदयपुर और सलूम्बर जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा और धूलभरी आंधी की संभावना है. इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है.
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