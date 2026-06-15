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ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 15, 2026, 06:06 AM|Updated: Jun 15, 2026, 06:06 AM

Rajasthan Weather Update, 15 June: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार, 15 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. 

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मौसम विभाग ने नागौर, डिडवाना-कुचामन, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली, ब्यावर और सीकर सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ तेज हवाएं 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं. साथ ही धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है.
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इसके अलावा झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन/गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने और हल्की बारिश की आशंका है. मौसम विभाग ने चेतावनी में साफ कहा है कि इन मौसमी घटनाओं के दौरान पेड़ गिरने, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की प्रबल संभावना है.
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ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. विभाग के अनुसार, मेघगर्जन के समय पेड़ों व कमजोर संरचनाओं के नीचे शरण न लें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और बिजली के उपकरणों को अनप्लग करके रखें. खुली जगहों पर न जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहें. येलो अलर्ट वाले क्षेत्रों में सामान्य सावधानी बरतने को कहा गया है.
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राजस्थान में इस समय मानसून पूर्व की गतिविधियां सक्रिय हैं. पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय स्तर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के विभिन्न भागों में गरज-चमक वाली बारिश और तेज हवाएं देखी जा रही हैं. जयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है. सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है. कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में ऐसी ही बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि, पूरे राज्य में एक समान बारिश की संभावना नहीं है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों जैसे जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में अभी भी मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है, जबकि पूर्वी और मध्य राजस्थान में मौसम की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हैं.
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तेज हवाओं और बारिश के कारण किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है. खेतों में खड़ी फसलों को तेज हवा से क्षति हो सकती है. पशुपालकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है. शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. बिजली आपूर्ति में रुकावट आ सकती है. प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. एनडीआरएफ और SDRF की टीमें तैयार रखी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.
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राजस्थान के लोगों को इस मौसम में सतर्क रहना होगा. तेज हवाएं और बारिश कभी-कभी जानमाल का नुकसान भी पहुंचा सकती हैं. इसलिए हर नागरिक को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.
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अल सुबह से श्रीविजयनगर का मौसम एकदम बदल गया है. आसमान पर घने काले बादलों की घनी घटा छा गई है. तापमान में अचानक काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और ठंडी हवाएं लगातार बह रही हैं, जिससे मौसम बेहद सुहावना और ठंडक भरा हो गया है.बादलों की इस घनी आवृत्ति के कारण जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है. बीते कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रचंड प्रकोप झेल रहे श्रीगंगानगरवासियों को इस अचानक आए मौसम परिवर्तन ने राहत दी है. हालांकि, किसानों और राहगीरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तेज हवाओं और संभावित बारिश के कारण खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी किसी भी अपडेट के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें.मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस तरह की बारिश और ठंडी हवाओं की गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं.
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