/ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update, 15 June: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम केंद्र ने सोमवार, 15 जून 2026 को तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.