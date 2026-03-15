राजस्थान में एक्टिव होगा नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में IMD ने तेज आंधी और बारिश की दी चेतावनी

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मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई है. आज यानी 15 मार्च को उत्तरी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है. बाकी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.