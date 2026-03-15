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राजस्थान में एक्टिव होगा नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, इन इलाकों में IMD ने तेज आंधी और बारिश की दी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एकदम से मौसम बदल गया है. ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से प्रदेश के कई जिलों में  तेज आंधी और बारिश देखी जा सकती है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 15, 2026, 03:13 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 03:13 PM IST
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मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई है. आज यानी 15 मार्च को उत्तरी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है. बाकी अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
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वहीं, 16-17 मार्च को राज्य में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है. इसके बाद 18-21 मार्च के दौरान एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने तथा कहीं-कहीं तेज आंधी (40-50 Kmph) व बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है.