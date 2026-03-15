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राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बारिश को लेकर चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से  कई जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. जानें आज का मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Mar 15, 2026, 11:48 AM IST | Updated:Mar 15, 2026, 11:48 AM IST
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मौसम विभाग के अनुसार, अलवर, भरतपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) की संभावना है.
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आज यानी 15 मार्च को जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी इलाकों के जिलों के उत्तरी भागों और गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों व आसपास क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी-बारिश/बूंदाबांदी होने की संभावना है.