राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बारिश को लेकर चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. जानें आज का मौसम का ताजा अपडेट.

