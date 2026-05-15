/भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली. कई जिलों में आंधी, मेघगर्जन व हल्की बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में लू जारी. बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट, 30-40 किमी/घंटा हवाएं. 45°C तक तापमान, 16-17 मई को फिर तेज गर्मी व आंधी चेतावनी.