/भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने करवट ली. कई जिलों में आंधी, मेघगर्जन व हल्की बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में लू जारी. बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट, 30-40 किमी/घंटा हवाएं. 45°C तक तापमान, 16-17 मई को फिर तेज गर्मी व आंधी चेतावनी.
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राजस्थान में मौसम ने गुरुवार शाम के बाद फिर करवट ली. कई जिलों में तेज आंधी, मेघगर्जन और हल्की बारिश का असर देखने को मिला, जबकि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और लू का दौर अभी भी जारी है. मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने 15 मई 2026 की शाम को जारी तात्कालिक चेतावनी में बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ धूलभरी आंधी, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.
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मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन और आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 13 मिलीमीटर बारिश जयपुर जिले के सांभर इलाके में रिकॉर्ड हुई. बारिश और तेज हवाओं के चलते कुछ जगहों पर तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिली. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी का असर अब भी काफी ज्यादा बना हुआ है.
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फलोदी गुरुवार को प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी समेत पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिनभर लू और हीटवेव का असर बना रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग दिन में घरों से कम ही बाहर निकले.
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हालांकि गुरुवार रात कई इलाकों में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ चलने से लोगों को कुछ राहत मिली. रात के समय तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, लेकिन शुक्रवार सुबह होते ही गर्मी ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया. दोपहर में गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी.
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मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई है. लेकिन 16 मई से एक बार फिर तापमान बढ़ने और पश्चिमी राजस्थान में तीव्र हीटवेव शुरू होने की आशंका है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भी तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
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15 से 17 मई के बीच बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.
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इधर सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के जस्सूपुरा गांव में तेज आंधी के दौरान बड़ा हादसा हो गया. खेत में काम कर रही 65 वर्षीय महिला रघुवीर कंवर पर सूखा पेड़ गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई. परिजन उन्हें घायल अवस्था में लोसल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है.