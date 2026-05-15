/राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने यू-टर्न लिया है. फलोदी में पारा 45.2°C पहुंचा, तो जयपुर में आंधी-बारिश ने राहत दी. मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का यलो और पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 16 मई से तपिश फिर बढ़ेगी.

