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राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 15, 2026, 06:40 AM|Updated: May 15, 2026, 06:40 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम ने यू-टर्न लिया है. फलोदी में पारा 45.2°C पहुंचा, तो जयपुर में आंधी-बारिश ने राहत दी. मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का यलो और पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 16 मई से तपिश फिर बढ़ेगी.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर लगातार जारी है. गुरुवार को सुबह से दोपहर तक अधिकांश इलाकों में तेज धूप, उमस और लू का असर देखने को मिला, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
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दोपहर बाद जयपुर समेत कई जिलों में मौसम अचानक बदला और तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है, जबकि 16 मई के बाद अगले एक सप्ताह तक फिर से तेज गर्मी और हीटवेव का असर बढ़ सकता है.
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मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए राजस्थान के 10 जिलों में आंधी और बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा तीन जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट और एक जिले में यलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान अभी भी 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है.
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गुरुवार को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा बाड़मेर और जैसलमेर में 45.1 डिग्री, श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री, बीकानेर में 44.1 डिग्री, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 44 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. वहीं कोटा में 43.4 डिग्री, पिलानी में 43 डिग्री, चूरू में 42.8 डिग्री, भीलवाड़ा में 42.4 डिग्री और उदयपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.
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पिछले 24 घंटों के दौरान दोपहर तक मौसम साफ रहा और पश्चिमी जिलों में लू का असर काफी तेज रहा. बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर जैसे इलाके हीटवेव की चपेट में रहे. वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी गर्म हवाएं चलीं और दिनभर तेज गर्मी बनी रही.
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राजधानी जयपुर में शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली. करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली और शहर के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई. बारिश के बाद तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और तापमान घटकर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
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मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 21 मई के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से 1 से 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में हीटवेव का असर जारी रह सकता है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में मेघगर्जन और आंधी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं.
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वहीं 22 से 28 मई के बीच तापमान में और बढ़ोतरी होने का अनुमान है. इस दौरान अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन कुछ स्थानों पर छिटपुट आंधी लोगों को राहत पहुंचा सकती है.
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मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है. साथ ही किसानों को आंधी और हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए कटी हुई फसलों और मंडियों में रखे अनाज को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखने की सलाह दी गई है.
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