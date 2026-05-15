/राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम की दोहरी मार जारी है. जहां एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी ने कहर बरपाया है और फलोदी में पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पूर्वी राजस्थान में आंधी-बारिश ने लोगों को कुछ राहत दी.
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मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी रखा गया है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले 24 घंटों में जयपुर समेत आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना है.
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राजस्थान मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य में पिछले कहीं-कहीं मेघगर्जन और आंधी के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में उष्ण लहर, उष्ण रात्रि और लू की स्थिति बनी रही.
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सर्वाधिक वर्षा जयपुर के सांभर में 13.0 मिलीमीटर दर्ज की गई. राज्य के विभिन्न जिलों में छिटपुट बारिश हुई, जिसमें जयपुर, सीकर, अजमेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और हनुमानगढ़ क्षेत्रों में उल्लेखनीय वर्षा हुई. मौसम मानचित्र के अनुसार कई जगहों पर 10 से 13 मिमी तक बारिश दर्ज हुई, जबकि बाकी इलाकों में 0.1 से 2.4 मिमी या इससे अधिक हल्की बारिश हुई. पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ गरज-चमक के साथ बारिश ने तापमान में थोड़ी राहत दी.
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राज्य में प्रचंड गर्मी का सिलसिला जारी रहा. 14 मई को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस फलोदी (जोधपुर संभाग) में दर्ज किया गया. फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर रहा. जयपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा.
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15 मई को प्रक्षेपित न्यूनतम तापमान की बात करें तो सीकर में सबसे कम 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पाली, राजसमंद, उद
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पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी) में लू और उष्ण लहर का सबसे अधिक असर रहा. वहीं पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान (जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर) में बारिश और आंधी ने कुछ राहत दी, हालांकि दिन के तापमान अभी भी 40 डिग्री के ऊपर बने रहे.
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मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी दिनों में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है, लेकिन पश्चिमी भागों में गर्मी का प्रकोप बरकरार रहेगा. आमजन को दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने, खूब पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.
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कृषि, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर इस मौसम का प्रभाव काफी है. किसानों को फसल संरक्षण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जबकि गर्मी से प्रभावित लोगों को डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए.