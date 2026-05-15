/राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम की दोहरी मार जारी है. जहां एक तरफ पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी ने कहर बरपाया है और फलोदी में पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, वहीं पूर्वी राजस्थान में आंधी-बारिश ने लोगों को कुछ राहत दी.

