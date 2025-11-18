राजस्थान में कड़ाके की ठंड शुरू! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
Published: Nov 18, 2025, 05:36 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 05:36 PM IST
राजस्थान में सर्दी की एंट्री हो चुकी है. ठंड का सितम प्रदेश में जारी है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के वजह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. नागौर, जालोर, सीकर और सिरोही जैसे जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है.
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है. जिसके चलते प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है.