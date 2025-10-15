Zee Rajasthan
राजस्थान में रात के समय हल्की ठंड का अहसास! धनतेरस तक मौसम रहेगा सुहावना

Rajasthan Weather: राजस्थान के मौसम पिछले कुछ दिनों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है. प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है. अब प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. आज 15 अक्टूबर मंगलवार को मौसम का मिजाज सामान्य रूप से शुष्क बना रहा.

वहीं अगर प्रदेश में अगर पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात करें, तो प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा. राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 36.4 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान नागौर में 14.8 डिग्री दर्ज किया गया.