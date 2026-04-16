/राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी तेज हो गई है. कई जिलों में पारा 41°C पार हो गया है. जैसलमेर 41.7°C सबसे गर्म रहा. अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा, 17-18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, तापमान 42-44°C तक पहुंचने की संभावना है.
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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा, जिससे दिन के तापमान में लगातार इजाफा दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है.
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सबसे ज्यादा गर्मी जैसलमेर में देखने को मिली, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं फलोदी और चित्तौड़गढ़ में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ. जोधपुर में 41.4 डिग्री, कोटा में 41.1 डिग्री और श्रीगंगानगर में 40.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. बीकानेर और चूरू में भी पारा 40.6 डिग्री तक पहुंच गया, जो तेज गर्मी का संकेत है.
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राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर साफ नजर आया, जहां दिन का तापमान 39.2 से 39.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. इसके अलावा उदयपुर में 39.5 डिग्री, अलवर में 39.4 डिग्री, अजमेर में 38.8 डिग्री और सीकर में 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
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मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है. खासतौर पर 17 और 18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना जताई गई है.
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जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.
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तेज गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दिन के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के व ढीले कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है. खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत बताई गई है.
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राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह और तीव्र हो सकता है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.