/राजस्थान में ‘हीटवेव मोड ऑन’, अगले 48 घंटे बेहद अहम, जानिए पूरा मौसम अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी तेज हो गई है. कई जिलों में पारा 41°C पार हो गया है. जैसलमेर 41.7°C सबसे गर्म रहा. अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क रहेगा, 17-18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, तापमान 42-44°C तक पहुंचने की संभावना है.

