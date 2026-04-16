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राजस्थान में चिलचिलाती धूप से छूटे पसीने, जानें 16 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम

Written By : Sneha Aggarwal | Updated: Apr 16, 2026, 12:49 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है. पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. वहीं, कई जिलों में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है.  जानें मौसम का ताजा अपडेट. 

Rajasthan Weather Update1/7
राजस्थान के तापमान में फिर बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में कई इलाकों में पारा 41 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है. बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहा.
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मौसम विभाग के अनुसार, जैसलमेर में सबसे ज्यादा 41.7 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, फलोदी और चित्तौड़गढ़ में 41.6 डिग्री दर्ज हुआ.
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प्रदेश में आसमान साफ रहने की वजह से दिनभर तेज धूप का असर देखा जा रहा है और तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है.
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राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर दिखा, जहां दिन का तापमान 39.3 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है.
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मौसम विभाग का कहना है कि 16 अप्रैल को भी पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहने वाला है. कहीं भी बारिश या आंधी की संभावना नहीं है. वहीं, अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने के आसार है, जिससे गर्मी और ज्यादा महसूस होगी.
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हालांकि 16 अप्रैल के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में कोई विशेष मौसम को लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है.
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वहीं, 17 और 18 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग में हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव रखने की सलाह दी गई है.
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