/राजस्थान में चिलचिलाती धूप से छूटे पसीने, जानें 16 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है. पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा और तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. वहीं, कई जिलों में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.