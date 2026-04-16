Rajasthan Weather: राजस्थान में मौमस का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. प्रदेश में अब गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है. राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.8 डिग्री सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है.