Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 5 दिन बेहद भारी! इन जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से बन रहे नए सिस्टम के असर से मानसून फिर सक्रिय होने वाला है. अगले 4–5 दिन उदयपुर, जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी है.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 16, 2025, 17:50 IST | Updated: Aug 16, 2025, 17:50 IST
राजस्थान में सक्रिय होगा मानसून

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है. वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिनों में वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मानसून ट्रफ लाइन अभी सामान्य से दक्षिण में स्थित है, जिसके अगले सप्ताह राजस्थान की ओर सरकने की संभावना है.
बंगाल की खाड़ी से मिलेगा नया सिस्टम

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में लगातार दो कम दबाव के सिस्टम बन सकते हैं. इनके असर से अगस्त के अंतिम सप्ताह में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहने की संभावना है. इससे अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है.