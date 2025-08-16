Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 5 दिन बेहद भारी! इन जिलों में ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

1/7

राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है. वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिनों में वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मानसून ट्रफ लाइन अभी सामान्य से दक्षिण में स्थित है, जिसके अगले सप्ताह राजस्थान की ओर सरकने की संभावना है.