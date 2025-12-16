राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम! पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में छाया रहा घना कोहरा

Published: Dec 16, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 05:52 PM IST
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व आसपास के क्षेत्रों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
