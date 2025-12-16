राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम! पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में छाया रहा घना कोहरा

Zee Rajasthan
Rajasthan Weather: राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व आसपास के क्षेत्रों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है.

Published: Dec 16, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Dec 16, 2025, 05:52 PM IST
राजस्थान में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व आसपास के क्षेत्रों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है. जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग के ताजा अपडेट अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर व आसपास के क्षेत्रों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है.