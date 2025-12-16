Rajasthan Weather Update, 16 December: राजस्थान में दिसंबर का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, सर्दी अपना पूरा जोर दिखाने लगी है. 15 दिसंबर को प्रदेश का मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह कई इलाकों में हल्का कोहरा छा गया, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया.