Rajasthan Weather Update: राजस्थान की तस्वीर धुंधली करेगा घना कोहरा, शीतलहर से किटकिटाने लगेंगे दांत, आज उधम काटेगी सर्दी

Rajasthan Weather Update, 16 December: राजस्थान में दिसंबर का महीना जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, सर्दी अपना पूरा जोर दिखाने लगी है. 15 दिसंबर को प्रदेश का मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह कई इलाकों में हल्का कोहरा छा गया, जिसने ठंड को और बढ़ा दिया.

Published: Dec 16, 2025, 07:32 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 07:32 AM IST
Rajasthan Weather Update

न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 5.3 डिग्री तक गिर गया, जबकि दिन में जोधपुर जैसे शहरों में अधिकतम 30.5 डिग्री तक पहुंचा. शाम ढलते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं और रातें कनकनी वाली हो गईं.
Rajasthan Weather Update

उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में कोहरे का असर सबसे ज्यादा दिखा. बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही. प्रतापगढ़ के राजपुरिया क्षेत्र में तो सुबह घना कोहरा छा गया, मंदसौर-प्रतापगढ़ हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं.