Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान! इन इलाकों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

2/10

पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी के लिए असामान्य रूप से गर्म है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का पारा 30-35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है.