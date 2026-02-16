Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान! इन इलाकों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान! इन इलाकों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
Rajasthan Weather Update: Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. 16 फरवरी 2026 को राज्य में दिन के तापमान काफी ऊंचे पहुंच गए हैं, जबकि रातें अभी भी ठंडी महसूस हो रही हैं.
Published: Feb 16, 2026, 05:51 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 05:51 AM IST
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य में फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है, लेकिन अगले दो दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बदलाव आने वाला है. पूर्वानुमान के मुताबिक यह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी, जो पूरे राज्य में नहीं, बल्कि कहीं-कहीं प्रभावित करेगी.
पिछले 24 घंटों में राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी के लिए असामान्य रूप से गर्म है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का पारा 30-35 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा है.