कड़ाके की ठंड कांप उठा राजस्थान, फतेहपुर में 0.4 डिग्री पर ठहरा पारा, इस दिन से जारी हुआ बारिश का अलर्ट
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की सर्दी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. गुरुवार (16 जनवरी 2026) सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य का सबसे कम तापमान रहा.
Published: Jan 16, 2026, 06:02 AM IST | Updated: Jan 16, 2026, 06:02 AM IST
अलवर, सीकर, जयपुर और नागौर जैसे जिलों में भी पारा 1.0 डिग्री तक गिर गया. कई इलाकों में खेतों, छतों, वाहनों और बर्तनों में रखे पानी पर बर्फ जम गई, जबकि पाला पड़ने से सरसों, गेहूं और अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. शेखावाटी क्षेत्र और एनसीआर से सटे इलाकों में बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है.
उत्तरी राजस्थान के जिलों में शीतलहर का प्रकोप चरम पर है. हनुमानगढ़ जिले में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में 16 और 17 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित कर दिया गया है, ताकि छोटे बच्चों को भीषण ठंड से बचाया जा सके.