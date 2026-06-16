/Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: IMD जयपुर ने चूरू, सीकर और झुंझुनूं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे में 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाएं, गरज-चमक, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

