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Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 16, 2026, 06:07 AM|Updated: Jun 16, 2026, 06:07 AM

Rajasthan Weather Update: IMD जयपुर ने चूरू, सीकर और झुंझुनूं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटे में 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाएं, गरज-चमक, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
 

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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर तेजी से बदल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 16 जून 2026 को सुबह 4:15 बजे तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है. यह अलर्ट अगले तीन घंटे के लिए प्रभावी रहेगा. विभाग ने प्रदेश के चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.
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मौसम विभाग के अनुसार चूरू, सीकर तथा झुंझुनूं जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ मौसम बिगड़ सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
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मौसम विभाग के अनुसार चूरू, सीकर तथा झुंझुनूं जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ मौसम बिगड़ सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
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IMD जयपुर की चेतावनी के अनुसार खराब मौसम के कारण कुछ स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है. संभावित प्रभावों में शामिल हैं- संवेदनशील स्थानों पर नुकसान की आशंका. तेज हवा से पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है. कच्चे घरों, झोपड़ियों और शेड जैसी अस्थायी संरचनाओं पर असर पड़ने की संभावना है. धूलभरी आंधी और बारिश के दौरान दृश्यता कम हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग का मानना है कि अचानक बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतना किसी भी संभावित जोखिम को कम करने में मददगार हो सकता है.
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मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी जारी किए हैं. मेघगर्जन के दौरान पेड़ों और कमजोर ढांचों के नीचे खड़े होने से बचें. सुरक्षित भवन या मजबूत आश्रय स्थल में शरण लें. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें, खासकर धूलभरी आंधी और कम दृश्यता की स्थिति में. बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों से दूरी बनाए रखें. विशेष रूप से किसानों, यात्रियों और सुबह के समय बाहर निकलने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
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जारी की गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश जिलों में फिलहाल कोई विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि मौसम विभाग लगातार परिस्थितियों की निगरानी कर रहा है और स्थानीय मौसम में बदलाव के अनुसार नई चेतावनी जारी की जा सकती है.
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राजस्थान के चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट अगले कुछ घंटों में सक्रिय मौसम की स्थिति का संकेत दे रहा है. 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
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मौसम विभाग की सलाह का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहना और अनावश्यक यात्रा से बचना किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
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