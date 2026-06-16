/राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

Published: Jun 16, 2026, 12:28 PM | Updated: Jun 16, 2026, 12:28 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.

