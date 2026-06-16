Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: Jun 16, 2026, 12:28 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:28 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Rajasthan Weather Update1/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले 4-5 दिन जारी रह सकती है.
Rajasthan Weather Update2/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, दौसा, डीडवाना-कुचामन, भरतपुर तथा करौली जिलों में कहीं-कहीं हल्के से गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Rajasthan Weather Update3/6

Rajasthan Weather Update

आने वाले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय ट्रफ लाइन के प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों इलाकों में मौसम का मिजाज बदल हुआ रहेगा.
Rajasthan Weather Update4/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग ने आज यानी 16 जून को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 22 शहरों में येलो अलर्ट है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के 7 शहरों में ओरेंज अलर्ट है.
Rajasthan Weather Update5/6

Rajasthan Weather Update

इस दौरान फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और पाली में 16 जून को 60 से 70 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही बारिश और वज्रपात भी देखा जा सकता है.
Rajasthan Weather Update6/6

Rajasthan Weather Update

मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब से बिहार तक सक्रिय मौसमी ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से राज्य में लगातार नमी पहुंच रही है, जिसके असर से आने वाले 3 से 5 दिन तक बारिश और आंधी देखी जा सकती है.
TAGS:
Rajasthan Weather

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब मूल निवास के लिए न आवेदन, न इंतजार, सरकारी रिकॉर्ड से पात्रता तय होते ही प्रमाण पत्र होगा जारी
Rajasthan News
2
Barmer News
3
Rajasthan crime
4
Jhunjhunun News
5
Sikar News