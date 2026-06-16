/राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर से आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिल रही है. ऐसे में मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट.
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मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने 15 से अधिक जिलों में आंधी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले 4-5 दिन जारी रह सकती है.
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मौसम विभाग का कहना है कि झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली बहरोड़, जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, दौसा, डीडवाना-कुचामन, भरतपुर तथा करौली जिलों में कहीं-कहीं हल्के से गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटा, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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आने वाले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और मेघगर्जन का दौर जारी रह सकता है. पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय ट्रफ लाइन के प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों इलाकों में मौसम का मिजाज बदल हुआ रहेगा.
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मौसम विभाग ने आज यानी 16 जून को भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के 22 शहरों में येलो अलर्ट है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के 7 शहरों में ओरेंज अलर्ट है.
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इस दौरान फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर और पाली में 16 जून को 60 से 70 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही बारिश और वज्रपात भी देखा जा सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब से बिहार तक सक्रिय मौसमी ट्रफ, पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से राज्य में लगातार नमी पहुंच रही है, जिसके असर से आने वाले 3 से 5 दिन तक बारिश और आंधी देखी जा सकती है.