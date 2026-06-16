/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में तेज आंधी-बारिश की संभावना जताई है.
1/6
Rajasthan Weather
राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. फिलहाल अभी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में तेज आंधी-बारिश की संभावना जताई है.
2/6
Rajasthan Weather
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं-कहीं स्थानों पर मेघ गर्जन व हल्की से मध्यम बारिश तथा पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं स्थानों पर मेघ गर्जन, आंधी, झोंखेदार हवाएं व हल्की बारिश दर्ज की गई.
3/6
Rajasthan Weather
राज्य में हीट वेव दर्ज नहीं की गई. राज्य में सर्वाधिक बारिश पिलानी, झुंझुनू में 50.4 मिमी दर्ज की गई.
4/6
Rajasthan Weather
सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस फलोदी में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस जोधपुर-बीकानेर में तथा निम्नतम न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस पिलानी में दर्ज किया गया.
5/6
Rajasthan Weather
राज्य में वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 16 जून को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आंधी (60-70 KMPH) के साथ कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है.
6/6
Rajasthan Weather
बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन आंधी (50-70 KMPH) बारिश की गतिविधियां आगामी 4 से 5 दिन जारी रहने की संभावना है.