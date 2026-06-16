/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

Published: Jun 16, 2026, 05:09 PM | Updated: Jun 16, 2026, 05:09 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में तेज आंधी-बारिश की संभावना जताई है.