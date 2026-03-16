राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान और बारिश के बाद मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में एक बार फिर से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव होगा और तापमान गिरने के आसार हैं.
Published:Mar 16, 2026, 12:43 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 12:43 PM IST
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राजस्थान में आंधी और बारिश का दौर कई जिलों में देखा जा रहा है. इस दौरान अलग-अलग जगहों पर मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई. वहीं, कहीं कहीं पर तेज हवा चली.
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मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 21 मार्च के बीच प्रदेश में एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय एक्टिव होगा, जिससे पूरे राज्य में कहीं-कहीं तेज गरज-चमक 40–50 किमी/घंटा की गति से हवाएं और बारिश हो सकती है.