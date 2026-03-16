राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान और बारिश के बाद मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में एक बार फिर से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव होगा और तापमान गिरने के आसार हैं.

