राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

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राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई तथा शेष संभागों में मौसम मुख्यत शुष्क रहा.