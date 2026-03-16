राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव, अगले तीन दिन इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

Published:Mar 16, 2026, 04:05 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 04:05 PM IST
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Rajasthan Weather
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राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई तथा शेष संभागों में मौसम मुख्यत शुष्क रहा.
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हल्की बारिश के प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है. राज्य में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है.