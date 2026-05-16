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जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 16, 2026, 05:40 PM|Updated: May 16, 2026, 05:40 PM

Rajasthan Weather Update: 12 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. फलोदी में 44.8°C तापमान दर्ज हुआ. कई जिलों में लू और उष्ण रात्रि रही. अगले दिनों में तापमान 2–3 डिग्री बढ़ने व 45°C तक पहुंचने की संभावना है, साथ ही हीटवेव और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.

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राजस्थान में 12 मई 2026 की शाम के बाद मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है. दिनभर जहां कई इलाकों में गर्मी ने लोगों को परेशान किया, वहीं शाम होते-होते कुछ जिलों में मौसम के बदलने के आसार भी बने हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना हुआ है.
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पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य में कहीं खास बारिश दर्ज नहीं हुई और मौसम आमतौर पर सूखा ही रहा. हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में रात के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया गया, जिसे उष्ण रात्रि की स्थिति कहा जाता है. वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिन के समय गर्म हवाओं यानी हीटवेव जैसी स्थिति भी बनी रही.
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तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा गर्मी फलोदी में रिकॉर्ड की गई, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं सिरोही में न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इस समय पूरे राजस्थान में अधिकतम तापमान लगभग 42 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो सामान्य के आसपास माना जा रहा है लेकिन गर्मी का असर साफ महसूस हो रहा है.
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शाम के समय मौसम विभाग ने कुछ जिलों को लेकर खास चेतावनी दी है. कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, जयपुर, डीग और भरतपुर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे मौसम थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो सकता है.
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मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है और कुछ जगहों पर हीटवेव का असर फिर से देखने को मिल सकता है.
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पूर्वी राजस्थान में भी आने वाले दिनों में गर्मी कम होने के आसार नहीं हैं. यहां अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है और कई जगहों पर हीटवेव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में दिन के समय धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.
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वहीं मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 18 से 22 मई के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में गर्मी और तेज हवाओं का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा, जबकि कुछ जिलों में शाम के समय हल्की बारिश और मेघगर्जन राहत भी दे सकते हैं.
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