/जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

Rajasthan Weather Update: 12 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. फलोदी में 44.8°C तापमान दर्ज हुआ. कई जिलों में लू और उष्ण रात्रि रही. अगले दिनों में तापमान 2–3 डिग्री बढ़ने व 45°C तक पहुंचने की संभावना है, साथ ही हीटवेव और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.