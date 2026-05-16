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टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 16, 2026, 06:03 AM|Updated: May 16, 2026, 06:03 AM

Rajasthan Weather Update:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है. 
 

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विभाग ने टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन, गरज-चमक के साथ अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.
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येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य से थोड़ी गंभीर हो सकती है, हालांकि इससे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है.
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राजस्थान के अधिकांश जिलों में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी भागों में नमी युक्त हवाओं के प्रभाव से बादल बनने और बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. मानसून की प्रगति को देखते हुए ऐसे छिटपुट बारिश के घटनाक्रम आम होते जा रहे हैं. विशेषकर कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली और धौलपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं और हल्की बारिश हो सकती है.
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हल्की वर्षा के कारण कुछ इलाकों में धूल का उड़ना कम हो सकता है. तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसलों, फलों के बागानों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है.
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खेतों या खुले में काम कर रहे किसानों और मजदूरों को सतर्क रहना चाहिए. ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और अधूरे मकानों के पास न जाएं. वाहन चालकों को तेज हवाओं और कम दृश्यता के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए. पशुपालकों को खुले में रखे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और लू का प्रकोप जारी था. ऐसे में हल्की बारिश और तेज हवाएं आम जनजीवन के लिए राहत लेकर आएंगी, लेकिन किसानों को फसल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मानसून की और सक्रियता बढ़ने का अनुमान जताया है, जिसके चलते राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है.
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नागौर जिले के कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित स्थानीय प्रशासन को भी इन जिलों में संभावित मौसम प्रभाव को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट के लिए IMD जयपुर या स्थानीय मौसम केंद्र की वेबसाइट और ऐप को नियमित रूप से चेक करते रहें.
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यह येलो अलर्ट मौजूदा समय में राजस्थान के पूर्वी भाग में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी गतिविधियों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हुआ है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 48 घंटों में राज्य के कुछ अन्य जिलों जैसे जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा आदि में भी ऐसी गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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