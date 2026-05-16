/टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

Published: May 16, 2026, 06:03 AM | Updated: May 16, 2026, 06:03 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने राजस्थान के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी (Nowcast Weather Warning) जारी की है.

