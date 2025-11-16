Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शीतलहर का अटैक, इस दिन से बारिश का दौर फिर होगा शुरू, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update, 16 November: राजस्थान में सर्दी ने अपनी कड़ाके की चाल चला दी है, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेशव्यापी मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा. तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम पारे में हल्की गिरावट जारी रहेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है, जिससे कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है.