Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शीतलहर का अटैक, इस दिन से बारिश का दौर फिर होगा शुरू, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों पर सर्दी के साथ वर्षा का डबल हमला होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उदयपुर सहित कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों के लिए 21 से 27 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है. जयपुर केंद्र से जारी नया अलर्ट में कहा गया है कि मानसून के बाद फिर बादलों का साया मंडरा रहा है. यदि यह वर्षा होती है, तो तापमान में तेज गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर का असर और गहरा हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ठंडी हवाओं को मैदानी इलाकों तक पहुंचा रही है, जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है.