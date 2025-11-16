Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शीतलहर का अटैक, इस दिन से बारिश का दौर फिर होगा शुरू, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update, 16 November: राजस्थान में सर्दी ने अपनी कड़ाके की चाल चला दी है, लेकिन राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने प्रदेशव्यापी मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा. तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन न्यूनतम पारे में हल्की गिरावट जारी रहेगी. विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है, जिससे कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 16, 2025, 05:41 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 05:41 AM IST
1/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/6
राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी जिलों पर सर्दी के साथ वर्षा का डबल हमला होने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उदयपुर सहित कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों के लिए 21 से 27 नवंबर तक हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है. जयपुर केंद्र से जारी नया अलर्ट में कहा गया है कि मानसून के बाद फिर बादलों का साया मंडरा रहा है. यदि यह वर्षा होती है, तो तापमान में तेज गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर का असर और गहरा हो जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ठंडी हवाओं को मैदानी इलाकों तक पहुंचा रही है, जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है.
2/6

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/6
झीलों की नगरी उदयपुर पर बादलों का यह साया पर्यटकों के लिए चुनौती तो है, लेकिन जल संसाधनों के लिए वरदान साबित हो सकता है. औसतन 10-20 मिमी वर्षा के आसार हैं, जो फतेहसागर और पिछोला झीलों को भरने में मददगार होंगे. हालांकि, बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 8-12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है, जबकि अधिकतम 20-24 डिग्री के बीच रहेगा. घने कोहरे से दृश्यता प्रभावित होगी, जिससे सड़क हादसे बढ़ने का खतरा है. वर्तमान में उदयपुर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास है, लेकिन अगले सप्ताह से 5-7 डिग्री तक गिरावट संभव है.