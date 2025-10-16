शीतलहर की चपेट में आने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajatshan Weather Update, 16 October: राजस्थान के मौसम विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसमें राज्य के सभी भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की भविष्यवाणी की गई है. यह सूचना जयपुर मौसम विभाग केंद्र से प्राप्त हुई है, जो बताती है कि मानसून के बाद की यह शुष्कता किसानों, पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए राहत तो लाएगी, लेकिन साथ ही जल संरक्षण और स्वास्थ्य सावधानियों की आवश्यकता भी बढ़ाएगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 48 घंटों में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है.