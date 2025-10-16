Zee Rajasthan
mobile app

शीतलहर की चपेट में आने वाला है राजस्थान का कोना-कोना, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajatshan Weather Update, 16 October: राजस्थान के मौसम विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिसमें राज्य के सभी भागों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की भविष्यवाणी की गई है. यह सूचना जयपुर मौसम विभाग केंद्र से प्राप्त हुई है, जो बताती है कि मानसून के बाद की यह शुष्कता किसानों, पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए राहत तो लाएगी, लेकिन साथ ही जल संरक्षण और स्वास्थ्य सावधानियों की आवश्यकता भी बढ़ाएगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 48 घंटों में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 16, 2025, 05:41 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 05:41 AM IST
1/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update1/7
मौसम विभाग के अनुसार, सुबह और रात के समय ठंड का असर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रात के तापमान में और गिरावट की संभावना है, जिससे सुबह और रात में ठंड और बढ़ेगी. हालांकि, दिन में पश्चिमी हवाओं के कारण हल्की गर्मी बनी रहेगी.
2/7

Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update2/7
इस साल अच्छे मानसून और उसके बाद हुई अतिरिक्त बारिश ने सर्दी के पैटर्न को और मजबूत किया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक पूर्ण रूप से सर्दी का असर शुरू हो जाएगा. वर्तमान में, हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण ठंड का असर सुबह और रात तक सीमित है, लेकिन जल्द ही यह दिन के समय भी महसूस होने लगेगा.