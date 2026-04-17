/राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 अप्रैल 2026 को जारी की गई नाउकास्ट चेतावनी संख्या-02 में येलो अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी की गई है. IMD के अनुसार इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ गरज-चमक और बिजली चमकने की संभावना है.