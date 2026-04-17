/राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 17 अप्रैल 2026 को जारी की गई नाउकास्ट चेतावनी संख्या-02 में येलो अलर्ट जारी किया है. यह चेतावनी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी की गई है. IMD के अनुसार इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ गरज-चमक और बिजली चमकने की संभावना है.
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इसके अलावा कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की आशंका जताई गई है, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. यह चेतावनी 17 अप्रैल 2026 की रात 2:30 बजे से अगले तीन घंटों तक के लिए प्रभावी मानी जा रही है.
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येलो अलर्ट को आमतौर पर कम से मध्यम स्तर की चेतावनी माना जाता है, जिसमें मौसम की गतिविधियां सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं लेकिन बड़े स्तर पर तबाही की संभावना नहीं होती. फिर भी, इस दौरान सतर्क रहना जरूरी है.
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खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों, खुले में यात्रा करने वालों और बिजली के खंभों या पेड़ों के नीचे शरण लेने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. IMD ने सुझाव दिया है कि मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, पेड़ों के नीचे या खुली जगहों पर न खड़े हों. साथ ही मौसम सामान्य होने तक धैर्य रखें.
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राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी जिलों में इस समय मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था, लेकिन अब हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां तापमान में थोड़ी राहत दे सकती हैं.
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हालांकि, तेज हवाओं के कारण धूल भरी आंधी भी उठ सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है और सड़कों पर वाहन चलाने वालों को सतर्क रहना होगा. हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में भी ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं.
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मौसम विभाग की इस चेतावनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को पहले से तैयार रखना है ताकि कोई अनहोनी घटना न हो. बिजली गिरने की घटनाएं अक्सर जान-माल को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए खेतों में काम करने वाले मजदूरों और पशुपालकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. अगर गरज-चमक शुरू हो जाए तो तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं. मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी इस दौरान कम करना चाहिए क्योंकि बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है.
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इस मौसम बदलाव का किसानों पर भी असर पड़ सकता है. अगर फसलें कटाई के समय पर हैं तो हल्की बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन तेज हवाओं से पकी फसलें गिरने का खतरा रहता है. पशुधन को भी खुले में न छोड़ें. शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह चेतावनी कम प्रभाव वाली हो सकती है, लेकिन अगर वे बाहर निकल रहे हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना बेहतर होगा.
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IMD ने अपनी वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर अधिक जानकारी और अपडेट चेक करने की सलाह दी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर चेतावनी को अपडेट भी किया जा सकता है. येलो अलर्ट को “BE UPDATED” के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसका मतलब है कि लोगों को मौसम की खबरों पर नजर रखनी चाहिए.
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कुल मिलाकर, यह चेतावनी लोगों को सतर्क करने के लिए जारी की गई है. हल्की बारिश, गरज-चमक और 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली गतिविधियां हैं. अगर आप इन जिलों में रहते हैं या यात्रा करने वाले हैं तो IMD की सलाह का पालन करें – सुरक्षित स्थान पर रहें, पेड़ों के नीचे न जाएं और मौसम सामान्य होने तक धैर्य रखें. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ घंटों में स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन अपडेट चेक करते रहें.