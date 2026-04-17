/राजस्थान में फिर-से बरसेंगे बादल! IMD का भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

Published: Apr 17, 2026, 05:14 PM | Updated: Apr 17, 2026, 05:14 PM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 17 अप्रैल की शाम बाद मौसम बदलेगा. कई जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा), मेघगर्जन और हल्की बारिश के आसार. तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट संभव, लेकिन बाद में फिर बढ़ेगी गर्मी.