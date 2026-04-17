/राजस्थान में फिर-से बरसेंगे बादल! IMD का भारी बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 17 अप्रैल की शाम बाद मौसम बदलेगा. कई जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी, तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा), मेघगर्जन और हल्की बारिश के आसार. तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट संभव, लेकिन बाद में फिर बढ़ेगी गर्मी.
1/7
राजस्थान में 17 अप्रैल 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट लेना शुरू कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी ताजा Nowcast चेतावनी के अनुसार राज्य के कई जिलों में देर शाम से मौसम बदलने के संकेत मिले हैं. खासकर उत्तर और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में बादल छाने के साथ मेघगर्जन और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.
2/7
मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड़ और दौसा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना जताई गई है. साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे अचानक मौसम में बदलाव महसूस होगा.
3/7
वहीं कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी ज्यादा प्रभावी रह सकती है, जहां मेघगर्जन के साथ तेज आंधी चलने के संकेत हैं. ऐसे क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा.
4/7
दिनभर की बात करें तो अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर बना रहा और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री ज्यादा है. हालांकि शाम के बाद बदले मौसम से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
5/7
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, तेज हवा चलने और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं. हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना जताई गई है.
6/7
राज्य के उत्तरी हिस्सों में आंधी और बारिश के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी. मौसम साफ होते ही आने वाले दिनों में तापमान फिर से 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर दोबारा तेज हो सकता है.
7/7
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें. किसानों और आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवाओं और बिजली गिरने से नुकसान हो सकता है. फिलहाल शाम के बाद मौसम का यह बदला मिजाज लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर देगा.