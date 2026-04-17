/राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Published: Apr 17, 2026, 12:32 PM | Updated: Apr 17, 2026, 12:32 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर से मौमस मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.