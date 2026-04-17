Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 17, 2026, 12:32 PM|Updated: Apr 17, 2026, 12:32 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर से मौमस मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में एक बार फिर से मौमस मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में मौसम सामान्य बना हुआ है. ऐसे में एक फिर से प्रदेश में बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं.
Rajasthan Weather2/7
राजस्थान में आज 17 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, कोटपूतली, बहरोड़, दौसा व आसपास के जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाओं (40-50Kmph) के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.
Rajasthan Weather3/7
वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 42.9 डिग्री सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है.
Rajasthan Weather4/7
राज्य के उत्तरी भागों में आज आंधी बारिश के असर से तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने, तत्पश्चात आगामी दिनों में पुनः 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है.
Rajasthan Weather5/7
इसके साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज होने की संभावना है.
Rajasthan Weather6/7
मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.
Rajasthan Weather7/7
साथ ही अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा (20-30 kmph) चलने की संभावना है.
Tags:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather update
rain alert

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंटीन बंद! छात्रों का फूटा गुस्सा, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन

राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंटीन बंद! छात्रों का फूटा गुस्सा, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन

Rajasthan University
2

झुंझुनूं में कर्ज के दबाव में मौत का मामला गरमाया! चिड़ावा में बवाल, RLP प्रमुख की एंट्री से सियासत तेज

jhunjhunu news
3

तिंवरी में ‘सुकाल ने सुनाई बारिश की कहानी’! 200 साल पुरानी परंपरा से घड़ों ने दिए मानसून के संकेत

jodhpur news
4

सीवर बना मौत का जाल! जयपुर में जहरीली गैस से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत

jaipur news
5

राजस्थान में सिलेबस पर संग्राम! किताबों पर रोक से छिड़ी कांग्रेस vs BJP की जंग

jaipur news