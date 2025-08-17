राजस्थान में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में 17 से 21 अगस्त तक रेड और येलो अलर्ट

Published: Aug 17, 2025, 17:26 IST | Updated: Aug 17, 2025, 17:26 IST
1/7
Rajasthan Weather
1/7
राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. प्रदेश के लगभग हर जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2025 तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश संभावना जताई गई है.
2/7
Rajasthan Weather
2/7
खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में तेज बारिश के साथ येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. आज पविवार 17 अगस्त को कुछ जिलों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.