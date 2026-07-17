/राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.
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राजस्थान में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.
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मौसम विभाग के मुताबिक, 21 जुलाई से जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. इससे पहले इन इलाकों में केवल छिटपुट हल्की बारिश के आसार हैं.
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17 जुलाई को बीकानेर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है. 18-19 जुलाई को बीकानेर-जोधपुर संभाग में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. 20 जुलाई को बीकानेर संभाग में तथा 21 जुलाई को जोधपुर संभाग में हल्की बारिश हो सकती है.
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22 जुलाई को बीकानेर और जोधपुर दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, 20 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 21 जुलाई को इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है.
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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 22-23 जुलाई से पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भी मानसून दोबारा सक्रिय होगा. इससे लंबे समय से कम बारिश वाले इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद है. फिलहाल जोधपुर और बीकानेर में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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जुलाई के अंतिम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान, खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग में मानसूनी गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. 21 जुलाई के बाद पूर्वी राजस्थान और 22-23 जुलाई से पश्चिमी व मध्य राजस्थान में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है.