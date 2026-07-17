/राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है, जिससे अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी.