/राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 17 जून 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हुई. झुंझुनूं में सबसे ज्यादा 66 मिमी बारिश दर्ज हुई. 18 जून को भी आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.
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राजस्थान में 17 जून 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार दिन ढलने के बाद बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रहा और कई जगहों पर बादलों की तेज आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई.
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वहीं चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की स्थिति बनी रही. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी.
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पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलीं. सबसे ज्यादा बारिश झुंझुनूं के मलसीसर में 66.0 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो इस सीजन की अच्छी बारिश मानी जा रही है.
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तापमान की स्थिति भी अलग-अलग रही. राज्य में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस फलोदी में दर्ज किया गया. वहीं जालौर में न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री और सिरोही में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते दिन में गर्मी और शाम के समय राहत भरा मौसम देखने को मिला.
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मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम इसी तरह बना रह सकता है. बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में अगले दो से तीन दिन तक आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.
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इन इलाकों में कहीं-कहीं तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिलेगी, जिससे गर्मी से राहत बनी रहेगी, लेकिन आंधी के कारण सतर्क रहने की भी जरूरत है.
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अब अगर 18 जून 2026 की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है. इसके असर से राजस्थान के कई जिलों में फिर से बादल छाए रह सकते हैं और गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. कुल मिलाकर आने वाले दिन राज्य में मौसम को और ज्यादा बदलने वाले साबित हो सकते हैं.