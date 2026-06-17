/राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: 17 जून 2026 को राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हुई. झुंझुनूं में सबसे ज्यादा 66 मिमी बारिश दर्ज हुई. 18 जून को भी आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.