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बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 17, 2026, 05:16 AM|Updated: Jun 17, 2026, 05:16 AM

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय हुए स्थानीय सिस्टम और नमी के प्रभाव से तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. 

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है.
तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका2/7

तेज आंधी और बिजली गिरने की आशंका

मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार प्रभावित जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. विभाग ने विशेष रूप से किसानों, खुले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले मैदानों में रहने से बचने को कहा गया है. मौसम विभाग का मानना है कि बदलते मौसम के कारण कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है.
किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सलाह3/7

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष सलाह

येलो अलर्ट को देखते हुए कृषि विभाग और मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में चल रहे कार्यों के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. जिन क्षेत्रों में फसल कटाई या अन्य कृषि गतिविधियां जारी हैं, वहां मौसम खराब होने पर तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है. ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग बारिश और आंधी के दौरान पेड़ों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण लेते हैं, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी है. पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने और खुले चरागाहों से दूर रखने की सलाह दी गई है.
गर्मी से राहत लेकिन बढ़ी सतर्कता4/7

गर्मी से राहत लेकिन बढ़ी सतर्कता

पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा था. ऐसे में मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि राहत के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है. तेज हवाओं और मेघगर्जन के कारण बिजली आपूर्ति, यातायात और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है. कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने और तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून पूर्व की ऐसी गतिविधियां आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं.
प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से सावधानी की अपील5/7

प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से सावधानी की अपील

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद संबंधित जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
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अधिकारियों ने नागरिकों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.
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खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और बच्चों को खुले मैदानों में न भेजने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और राहत टीमों से तुरंत संपर्क किया जाए. मौसम विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर नई चेतावनी जारी की जा सकती है.
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