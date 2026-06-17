/बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जयपुर केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी करते हुए राजस्थान के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में सक्रिय हुए स्थानीय सिस्टम और नमी के प्रभाव से तेज हवाएं, मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.