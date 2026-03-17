राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग के मुताबिक, नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18-20 मार्च को कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आांधी-बारिश व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है.
Published:Mar 17, 2026, 04:50 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 04:50 PM IST
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राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 मार्च को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है.
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इसके असर से 18-20 मार्च को कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आंधी-बारिश (40-50 Kmph) व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है.