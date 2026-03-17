राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 50 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. मौसम विभाग के मुताबिक, नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 18-20 मार्च को कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, आांधी-बारिश व कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है.