/तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: 17 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. फलौदी में 43.2°C तापमान दर्ज हुआ. कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. अगले दिनों में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने, हीटवेव और ऑरेंज अलर्ट की संभावना है. तेज हवाएं और धूल भरी आंधी भी चल सकती हैं.