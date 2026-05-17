/तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Weather Update: 17 मई 2026 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहा. फलौदी में 43.2°C तापमान दर्ज हुआ. कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई. अगले दिनों में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने, हीटवेव और ऑरेंज अलर्ट की संभावना है. तेज हवाएं और धूल भरी आंधी भी चल सकती हैं.
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राजस्थान में 17 मई 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज एक बार फिर गर्मी और शुष्कता के आसपास ही बना रहा. राज्य के अधिकतर हिस्सों में दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया. हालांकि कुछ दक्षिण-पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर देखने को मिलीं, लेकिन इसका असर बहुत सीमित रहा.
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मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस फलौदी में दर्ज किया गया. वहीं फतेहपुर सीकर में न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दिन-रात के तापमान में बड़े अंतर को दिखाता है. संगरिया (हनुमानगढ़) में रात का तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे वहां गर्म रात का असर साफ महसूस हुआ.
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शाम के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में गर्म हवाओं का असर बना रहा और मौसम काफी हद तक शुष्क ही रहा. कुछ इलाकों में बादल जरूर छाए, लेकिन बारिश की गतिविधि बहुत हल्की और स्थानीय स्तर तक सीमित रही. इससे लोगों को बड़ी राहत नहीं मिल पाई.
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मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा. इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में गर्मी और ज्यादा तीखी हो सकती है.
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पश्चिमी राजस्थान में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जहां हीटवेव की स्थिति भी बन सकती है. वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में हीटवेव को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति भी बन सकती है.
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इसी बीच 18 से 22 मई के दौरान पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. इन हवाओं के साथ धूल भरी आंधी का असर भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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राजस्थान में फिलहाल गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है और बारिश से राहत के आसार बहुत कम हैं. मौसम का यह शुष्क और गर्म दौर आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्त हो सकता है, जिससे लोगों को दोपहर के समय खास सतर्क रहने की जरूरत रहेगी.