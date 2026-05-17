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राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 17, 2026, 06:06 AM|Updated: May 17, 2026, 06:06 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो इस मौसम के लिए सामान्य माना जा रहा है. हालांकि, लोगों को राहत मिलने के बजाय आने वाले दिनों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण होने वाली है. 

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने जारी की गई नवीनतम तालुकात्मक मौसम चेतावनी में स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक मुख्य रूप से शुष्क मौसम बना रहेगा. इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है. विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अगामी दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और कई-कई जगहों पर हीटवेव चलने की आशंका जताई गई है.
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पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने तथा कई स्थानों पर गर्म हवाओं (हीटवेव) का प्रकोप देखने को मिल सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार गर्मी ने काफी पहले ही अपने पैर पसार लिए हैं और अब लगातार बढ़ती हुई धूप तथा शुष्क हवाओं के कारण जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, 18 मई से 22 मई के दौरान राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है. इन तेज हवाओं के कारण धूल उड़ने, दृश्यता कम होने और गर्मी का एहसास और बढ़ने की आशंका है. खासकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर आदि जिलों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.
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ऐसे मौसम में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है. दोपहर के समय 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए. हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सिर पर कपड़ा या टोपी लगाकर रखें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास न लग रही हो. नमक, खनिज और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों का सेवन करें. बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि वे गर्मी के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.
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कृषि क्षेत्र पर भी इस गर्मी का असर पड़ रहा है. खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर दिन के तपते हुए सूरज से बचने के लिए सुबह जल्दी या शाम को काम करने की कोशिश कर रहे हैं. पशुपालक भी अपने मवेशियों को छाया और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं.
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मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें. हालांकि अभी भारी बारिश या आंधी-तूफान की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन शुष्क गर्मी और लू का कहर लगातार बना रहेगा.
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वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है. जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर आदि संभागों में भी गर्मी अपने चरम पर है. आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी के साथ कई जगहों पर 45-46 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में गर्मी की अवधि बढ़ रही है और तीव्रता भी अधिक हो गई है. ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिकों को भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.
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लू लगने के लक्षण दिखने पर तुरंत ठंडी जगह पर आराम करें, ठंडे पानी से नहाएं या शरीर को गीला करें. यदि बेहोशी, उल्टी या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें.
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राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग भी इस भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न जागरूकता अभियान चला रहा है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है.
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संक्षेप में, राजस्थान इन दिनों भयंकर गर्मी की चपेट में है. अगले एक सप्ताह तक स्थिति और बिगड़ने की संभावना है. इसलिए हर नागरिक को व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी बरतनी होगी ताकि इस प्राकृतिक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके. (शब्द संख्या: ५८७)
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