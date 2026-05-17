/राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो इस मौसम के लिए सामान्य माना जा रहा है. हालांकि, लोगों को राहत मिलने के बजाय आने वाले दिनों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण होने वाली है.