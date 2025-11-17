बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना

1/6

राजस्थान का मौसम अब कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ गया है. उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं के साथ-साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ दिख रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 21 से 27 नवंबर तक दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है. लेकिन असली कहर तो ठंड का होगा—प्रदेश का कोना-कोना ओस की बूंदों से भीगते हुए ठिठुरेगा. यह वर्षा सामान्य न होकर ड्रिजल या ओसावशेष रूप में होगी, जो नमी बढ़ाकर ठंड को और भयावह बना देगी.