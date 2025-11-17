बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना
Rajasthan Weather Update, 17 November: राजस्थान में ओस की बूंदों से सराबोर होगा मौसम, वहीं भीषण ठंड का प्रदेश के कोने-कोने में दोहरा प्रहार देखने को मिलेगा. IMD की ताजा जानकारी के मताबिक आगमी 21-27 नवंबर तक हल्की बारिश का अलर्ट है.
Published: Nov 17, 2025, 05:52 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 05:52 AM IST
राजस्थान का मौसम अब कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ गया है. उत्तर भारत की बर्फीली हवाओं के साथ-साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर अब साफ दिख रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने 21 से 27 नवंबर तक दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी जारी की है. लेकिन असली कहर तो ठंड का होगा—प्रदेश का कोना-कोना ओस की बूंदों से भीगते हुए ठिठुरेगा. यह वर्षा सामान्य न होकर ड्रिजल या ओसावशेष रूप में होगी, जो नमी बढ़ाकर ठंड को और भयावह बना देगी.
पिछले 24 घंटों में सीकर और फतेहपुर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो इस नवंबर में शिमला और मसूरी से भी कम है. शिमला में औसतन 7-8 डिग्री का पारा रहता है, जबकि राजस्थान के इन जिलों में कोल्ड वेव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और गंगानगर जैसे उत्तरी जिलों में भी सिंगल डिजिट तापमान ने दस्तक दे दी है.