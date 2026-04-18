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राजस्थान में लू का प्रकोप! 43 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 18, 2026, 05:15 PM|Updated: Apr 18, 2026, 05:15 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद बीते दिनों मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला, लेकिन आज शनिवार 18 अप्रैल को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

Rajasthan Weather1/7
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद बीते दिनों मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला, लेकिन आज शनिवार 18 अप्रैल को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अधिकांश जिलों में बादलों की सक्रियता कम रहेगी और व्यापक स्तर पर बारिश के आसार नहीं हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्का बदलाव संभव है.
Rajasthan Weather2/7
आज प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इन हवाओं से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन धूल भरी आंधी की स्थिति भी बन सकती है. वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे दिन के समय गर्मी और तेज महसूस होगी.
Rajasthan Weather3/7
पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में गर्मी अपने चरम पर है. इन क्षेत्रों में तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं. पूर्वी राजस्थान में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है.
Rajasthan Weather4/7
राज्य के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हीटवेव का स्पष्ट प्रभाव देखा जा रहा है, जहां तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है. राजधानी जयपुर में दिन और रात दोनों समय गर्मी बनी हुई है.
Rajasthan Weather5/7
सबसे अधिक तापमान चूरू में 43 डिग्री, पिलानी में 41.6 डिग्री, बाड़मेर में 42.9 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.8 डिग्री, पाली में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया.
Rajasthan Weather6/7
मौसम विभाग ने चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ और अलवर जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. इससे मौसम में अस्थायी राहत मिल सकती है.
Rajasthan Weather7/7
विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले 4 से 5 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने होंगे.
Tags:
Rajasthan Weather
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