/राजस्थान में लू का प्रकोप! 43 डिग्री तक पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

Published: Apr 18, 2026, 05:15 PM | Updated: Apr 18, 2026, 05:15 PM

Rajasthan Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद बीते दिनों मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला, लेकिन आज शनिवार 18 अप्रैल को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.